L’emergenza Coronavirus ‘danneggia’ anche Commisso

L’emergenza Coronavirus si sta propagando sempre di più anche fuori dai confini italiani. Sono diversi i paesi che stanno prendendo misure di emergenza straordinarie, tra cui proprio gli Stai Uniti. Il presidente Trump ha sconsigliato ai cittadini americani di imbarcarsi per l’Italia, a causa della propagazione del sito. In attesa della decisione in merito alla prossima giornata di Serie A, emerge come stia diventando sempre più complicato e rischioso entrare e uscire dal nostro territorio. Una situazione che coinvolge anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che difficilmente potrà tornare a Firenze a stretto giro di posta. Il numero uno viola ha compiuto 70 anni pochi mesi fa e nonostante la sua indole combattiva, deve comunque stare attento ad un virus che si sta rivelando letale soprattutto per le persone di una certa età. Senza considerare che molte compagnie aeree americane hanno deciso di stoppare le partenze dei voli per l’Italia. Commisso dovrà quindi rinunciare, al netto di miglioramenti improvvisi, a tornare a Firenze nei prossimi giorni, per non dire nelle prossime settimane.