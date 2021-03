L’emergenza della Fiorentina a centrocampo si allarga: il punto verso Benevento

Dopo il pareggio contro il Parma, per la Fiorentina si prospetta una settimana delicatissima che culminerà con lo scontro diretto di sabato contro il Benevento. Una partita da non sbagliare, ma che Prandelli potrebbe affrontare con l’emergenza a centrocampo. Sicuri di esserci i soli Pulgar, Borja Valero e Bonaventura: l’ex Milan è rientrato ieri dopo due settimane di stop, ma non è al meglio e i prossimi giorni gli serviranno per migliorare la condizione.

Castrovilli è alle prese con il problema muscolare accusato contro la Roma e non ci sarà. Dubbi per Amrabat, uscito nel secondo tempo contro il Parma e le cui condizioni sono da valutare: in vista di Benevento filtra pessimismo. Se entrambi, come sembra possibile, dovessero dare forfait, Prandelli si ritroverebbe con soltanto tre centrocampisti di ruolo. A cui potrebbe aggiungersi Eysseric, che può essere riadattato da mezzala.