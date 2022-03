L’empasse della Fiorentina sul nuovo Franchi: Commisso riflette su due aspetti

Il progetto vincitore del concorso internazionale per il restyling del Franchi ha convinto la giuria, mentre Firenze e i fiorentini hanno ancora qualche dubbio. Ma qual è stata la reazione della Fiorentina?

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la società di Rocco Commisso è in attesa di conoscere i dettagli del progetto, al di là della certezza che la squadra non dovrà giocare in trasferta. Ad esempio, servirà capire come verranno gestiti i 5000 metri quadrati dell’area commerciale con il relativo investimento pari a trenta milioni di euro.

Si dovrà anche valutare il nuovo impatto economico dell’impianto, necessariamente lontano dai conti presentati dal patron Commisso con la collaborazione di Deloitte, quando si parlava di stadio nuovo e di proprietà. In quel caso, la stima era di un impatto complessivo 5 miliardi in 10 anni.