L’Empoli dà spettacolo a Salerno e con un poker batte la Salernitana di Ranieri e riprende la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Anticipo spettacolare all’Arechi, nel primo match del sabato di Serie A: vittoria per 4-2 dell’Empoli di Andreazzoli sul campo della Salernitana. Primo tempo show per gli azzurri, a segno per ben 3 volte nel primo quarto d’ora grazie a Pinamonti, Cutrone e all’autogol di Strandberg, poi nel finale di frazione poker firmato ancora da Pinamonti, su rigore. Secondo tempo invece con un’altra storia e dominio della squadra di Colantuono, subentrato a Castori, con le reti prima di Ranieri e poi l’autogol di Ismajli. Gli azzurri salgono così a quota 12 e raggiungono per il momento la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta, Juventus 14, Fiorentina, Empoli, Bologna 12, Torino 11, Sampdoria, Udinese 9, Verona, Sassuolo, Venezia 8, Spezia 7, Genoa, Cagliari 6, Salernitana 4.