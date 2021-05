L’Empoli di Terzic e Zurkowski spreca un match point per la Serie A ma perdono anche le altre e il Venezia di Maleh si avvicina

Finale di stagione molto spettacolare in Serie B, dove l’Empoli è ormai a un passo dalla promozione diretta, anche se oggi per gli azzurri è arrivata una battuta d’arresto, la seconda da inizio campionato, in casa dell’Ascoli. In campo sia Terzic che Zurkowski dal primo minuto nella formazione di Dionisi, che però può sorridere perché anche il Lecce dell’ex ds viola Corvino e la Salernitana hanno perso, cristallizzando la situazione con sole tre giornate da giocare. Per l’Empoli la promozione arriverà in caso di vittoria nel prossimo turno in casa con il Cosenza.

Ha vinto invece il Venezia, quinto, che si è riavvicinato così al secondo posto del Lecce grazie alla vittoria sul Chievo: in campo da titolare anche il centrocampista della Fiorentina Maleh.