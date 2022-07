L’Empoli dice no all’offerta del Nizza per Viti e Parisi. La Fiorentina intanto valuta il da farsi

L’edizione odierna de Il Tirreno riferisce che l’Empoli ha rispedito al mittente un’offerta da 20 milioni fatta dal Nizza per prelevare entrambi sia che il centrale Mattia Viti che il terzino Fabiano Parisi. La società di Fabrizio Corsi chiede infatti almeno 25 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus per poter lasciar partire i due gioiellini azzurri.

Il club starebbe aspettando soprattutto eventuali mosse da parte dei club italiani, tra cui il Napoli e la Fiorentina. I viola in particolare sta seguendo da tempo entrambi i giocatori e continua a monitorare la situazione per provare l’affondo per almeno uno dei due elementi della rosa di Zanetti.