L’Empoli intanto riparte da Ricci e… da Terzic. Zurwkoski invece è fermo ai box

E’ scattato ieri il campionato di Serie B, con l’anticipo tra Monza e Spal. Oggi in campo invece le altre, tra cui l’Empoli dei diversi calciatori in orbita viola: in campo da titolari nel match contro il Frosinone ci sono infatti Aleksa Terzic e Samuele Ricci, quest’ultimo obiettivo di mercato anche a lungo termine ma già dalla valutazione importante. Il terzino serbo invece è in prestito agli azzurri, così come Zurkowski, che però non fa parte della spedizione empolese in Ciociaria a causa di un problema fisico. Il polacco infatti è stato sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento di microchirurgia per un problema alla gamba destra.

0 0 vote Article Rating