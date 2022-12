L’Empoli non apre al prestito di Parisi e la Lazio è pronta a mollare la presa sul terzino, che fino al termine della stagione…

Fabiano Parisi è un nome che la Fiorentina segue da tempo per la fascia sinistra. Le sue ottime prestazioni con la maglia dell’Empoli hanno fatto aumentare la concorrenza sul terzino, che è seguito da diverse squadre sia italiane che estere. Tra queste anche la Lazio, che sta cercando un rinforzo per gennaio.

Come scrive Niccolò Ceccarini sul suo editoriale per tuttomercatoweb.com, però, la società toscana è pronta a fare una strenua resistenza per trattenerlo, aprendo solo a una possibile cessione a titolo definitivo, con l’opzione di tenerlo con sé fino al termine della stagione in prestito. Per questo motivo, i biancocelesti potrebbero mollare la presa sul calciatore.

Le altre squadre interessate sono avvisate: Parisi difficilmente si muoverà da Empoli prima del termine della stagione.