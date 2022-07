L’Empoli non molla Zurkowski, vuole il suo ritorno. Ma l’affare potrebbe essere slegato dalla trattativa per Bajarami

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi viene messo in evidenza come l’Empoli sembra essere intenzionato al tutto per tutto per riportare in azzurro il centrocampista di proprietà della Fiorentina Szymon Zurkowski. Il giocatore polacco piace tantissimo al nuovo allenatore Zanetti ma anche alla dirigenza del club.

I contatti con la Fiorentina sono continui, dato che l’Empoli sembra voler fare sul serio. Come detto poco fa i canali per portare Bajarmi a Firenze sono aperti, ma l’affare potrebbe comunque rimanere slegato dal futuro dell’albanese. L’Empoli rivuole Zurkowski a tutti i costi, motivo in più per la Fiorentina per accelerare sul mercato e trovare una nuova risorsa al centrocampo.