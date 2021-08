L’Empoli piomba su Kouame. L’ivoriano sempre più destinato a lasciare la Fiorentina

Christian Kouame sembra sempre più destinato a lasciare la Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni l’attaccante è rientrato a Firenze dopo la spedizione olimpica con la sua Nazionale. Gli estimatori del giocatore non mancano e secondo quanto racconta Radio Bruno, c’è anche l’interesse dell’Empoli che vorrebbe l’attaccante ivoriano in prestito.

I buoni rapporti tra i due club, come dimostra l’operazione Zurkowski, potrebbero facilitare l’operazione e convincere tutte le parti a concretizzare quello che per ora è solo un interesse.