L’Empoli sbattuto fuori dalla Coppa Italia da Dalle Mura e compagni

È un gol di Matteo Arena al 121esimo a regalare i 16esimi di finale di Coppa Italia alla SPAL. La compagine ferrarese ha battuto per 1-2 l’Empoli al Castellani ai tempi supplementari, dopo che nei 90 minuti regolamentari il match era terminato sul punteggio di 1-1 grazie ai gol di Cambiaghi per i padroni di casa all’80’ e Dickmann per gli ospiti due minuti dopo.

Per il giovane difensore della Fiorentina in prestito alla SPAL Christian Dalle Mura 30 minuti in campo, quelli supplementari, entrando al 90′ al posto di Meccariello. Per lui anche un cartellino giallo arrivato al 100′.