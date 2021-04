L’Empoli si fa rimontare dal Chievo: Zurkowski mette lo zampino nel vantaggio azzurro

Il turno di oggi di Serie B ha visto sfidare al Castellani di Empoli gli azzurri di Dionisi e il Chievo. Il match è terminato 2-2, ma sono tanti gli spunti anche in ottica Fiorentina, a cominciare da Zurkowski autore di una gara maschia. Il centrocampista polacco di proprietà dalla Fiorentina ha messo lo zampino sulla rete del vantaggio per quanto riguarda i toscani colpendo un palo, dove successivamente Mancuso ha portato in vantaggio i ragazzi di Dionisi. Il centrocampista polacco classe ’97 è poi uscito nella ripresa, al suo posto è entrato il 2001 Samuele Ricci.