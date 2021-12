L’Empoli va sotto, poi compie l’ennesima rimonta e batte l’Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 era in programma la sfida di Serie A tra Empoli e Udinese. Nel primo tempo i bianconeri sono passati in vantaggio con un bel gol di Deulofeu, ma nella ripresa gli azzurri hanno ribaltato tutto. Prima è arrivato il pareggio di Stojanovic, poi Bajrami ha firmato il sorpasso e infine Pinamonti ha chiuso la partita fissando il risultato sul definitivo 3-1 in favore dell’Empoli.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus, Fiorentina 27, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.