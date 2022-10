L’Empoli viene salvato da un grande Vicario nel finale e batte il Monza di misura, scavalcando la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria di misura per l‘Empoli nel primo anticipo della decima giornata di Serie A, contro il Monza: è finita 1-0 al ‘Castellani’ con il gol di Haas all’11’ del primo tempo, dopo una gran parata di Di Gregorio su Satriano. Nella ripresa gol annullato a Destro, in fuorigioco sulla punizione battuta da Henderson mentre nel finale prodigioso Vicario a salvare su D’Alessandro. Monza che ha chiuso in 10 per il rosso a Rovella mentre con questi 3 punti gli azzurri superano proprio la squadra di Palladino ma anche la stessa Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 23, Atalanta 21, Milan, Udinese 20, Lazio 20, Roma 19, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino, Empoli 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese, Sampdoria 3.