L’Empoli vince la sua prima partita del girone di ritorno contro il Napoli, mentre il prossimo avversario della Fiorentina non va oltre il pari a Bologna Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo la brutta sconfitta della Fiorentina a Salerno nell’anticipo della domenica, si giocavano due partite alle 15: Bologna-Udinese e Empoli-Napoli. Nei primi tempi delle due gare, i felsinei sono stati i più svelti a trovare il vantaggio, grazie ad un diagonale dell’esterno Aaron Hickey su assist di Matias Svanberg. Gli ospiti, prossimo avversario dei viola mercoledì al Franchi, hanno trovato però la parità con un tocco lesto di Destiny Udogie su sponda di Isaac Success. A Empoli, invece, il Napoli ha sbloccato la partita solo allo scadere della prima frazione, grazie ad una rete di Dries Mertens su cross di Hirving Lozano.

Nei secondi tempi, invece, è successo di tutto. A Bologna, l’Udinese è passata in vantaggio con Success su assist del solito Deulofeu, per essere ripresa poi ripresa da Sansone servito da Orsolini. Il prossimo avversario della Fiorentina ha chiuso quindi con un pareggio la sfida del Dall’Ara. Al Castellani si è giocata una partita ancora più rocambolesca, dopo che il Napoli aveva raddoppiato grazie a Lorenzo Insigne. I partenopei, che sembravano in totale controllo, si sono fatti recuperati in appena 7 minuti. Prima Henderson ha accorciato le distanze e poi un’insospettabile doppietta di Andrea Pinamonti ha portato i toscani addirittura in vantaggio, che così hanno vinto la loro prima partita nel girone di ritorno.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 72, Milan 71, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, , Salernitana* 25, Venezia 22*, Genoa 22.

*una partita da recuperare