L’Empoli vuole Zurkowski, la Fiorentina potrebbe sfruttare l’occasione per arrivare a un giovane obiettivo

L’Empoli vuole Szymon Zurkowski. Continuano dunque i contatti tra Pradè e Accardi, direttore sportivo degli azzurri. Da capire se la cessione possa essere ancora un altro anno in prestito o questa volta a titolo definitivo. La Fiorentina dal canto suo è interessata da tempo a Simone Ricci sul quale ci sono anche Napoli e Borussia Dortmund. Un possibile inserimento nella trattativa con Zurkowski però, potrebbe mettere la società viola in una posizione più avvantaggiata rispetto alle dirette concorrenti per il talento classe 2001. A riportarlo è Repubblica.

