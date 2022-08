L’en-plein delle prime otto dello scorso campionato (con contributo anche della Fiorentina): Un fatto assolutamente inedito per la Serie A

E’ stata una prima giornata di Serie A molto particolare per un paio di aspetti. Il primo: non ci sono stati pareggi. E’ la quarta volta che succede che il campionato prenda il via senza nessuna divisione della posta.

Il secondo è invece un fatto assolutamente inedito: le prime otto delle scorso campionato hanno tutte vinto e alla realizzazione di questo evento ha anche contribuito la Fiorentina, battendo in casa per 3-2 la Cremonese. Oltre ai viola Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Atalanta sono uscite dai rispettivi campi con il successo in tasca. Una combinazione molto particolare ma che forse fa anche capire come la distanza tra le prime e quelle destinate a lottare per traguardi meno prestigiosi, sia cresciuta.