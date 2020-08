L’ennesima rivincita con l’Atalanta? La Fiorentina Primavera ce l’avrà tra poco più di un mese

Sono due stagioni ormai che a livello Primavera la stagione si chiude con lo stesso esito: scudetto all’Atalanta e Coppa Italia alla Fiorentina. E infatti a breve andrà in scena la seconda Supercoppa consecutiva tra le due: l’anno scorso al Gewiss Stadium ebbe la meglio la formazione nerazzurra per 2-1, quest’anno il remake che vedrà protagonisti ovviamente gli interpreti delle nuove squadre Primavera. Come riportato da Radio Bruno, la sfida è stata fissata per il prossimo 30 settembre, una nuova occasione per regalare un trofeo a Commisso per i ragazzi di Aquilani.

