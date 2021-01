L’ennesimo acciacco di Pezzella: ecco le condizioni del capitano della Fiorentina

Stagione a dir poco travagliata quella di German Pezzella. Il capitano della Fiorentina, certamente non al massimo del rendimento, fa fatica a trovare continuità a causa dei problemi fisici. Ieri contro il Cagliari è arrivata per lui l’ennesima sostituzione, e proprio in questi minuti arrivano maggiori informazioni sulle sue condizioni.

Pezzella è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Buone notizie dunque per il giocatore, che ha già iniziato le terapie del caso e sarà rivalutato nella giornata di domani.