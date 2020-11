L’ennesimo ex sulla strada della Fiorentina… e stavolta anche in grande forma

La Fiorentina è ormai abituata a incontrare da avversari giocatori che un tempo hanno vestito la maglia viola. Cosa che accadrà anche a Parma, dove a difendere i pali dei ducali ci sarà Luigi Sepe. Carriera particolare per lui, che ha ricevuto parecchie porte in faccia prima di imporsi a buoni livelli. Tra queste sicuramente anche quella viola, visto che a Firenze c’è rimasto appena una stagione (2015/16) trovando spazio solo in Coppa Italia ed Europa League. Oggi invece Sepe è il titolare inamovibile del Parma, squadra in cui spesso e volentieri recita un ruolo da protagonista. Sono tutt’altro che rare infatti le volte in cui il portiere ha salvato la sua squadra con grandi parate, da ultima quella sul colpo di testa di Ranocchia contro l’Inter. Che dire, speriamo che contro la Fiorentina sia un po’ meno ispirato…

