L’ennesimo forfait e la frattura che non ha impedito la convocazione

L’attaccante esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha dovuto dare nuovamente forfait: ancora problemi alla schiena per lui. Sono già diverse le partite saltate da questo giocatore e ancora non sappiamo quando sarà possibile rivederlo.

Ce l’ha fatta invece ad esserci tra i convocati il difensore Lucas Martinez Quarta. L’argentino si è fratturato il naso in uno scontro di gioco avvenuto nella gara con la Lazio, ma questo non gli ha impedito di aggregarsi al gruppo. Stavolta però non dovrebbe partire tra i titolari; Italiano potrebbe dare spazio alla coppia di centrali sulla quale aveva puntato molto l’anno scorso ovvero quella composta da Igor e Milenkovic.