L’ennesimo grande gesto di Ribery: il fuoriclasse viola aiuta la madre di un amico a rimpatriare

Franck Ribery si dimostra ancora una volta una grande persona prima ancora che un grande calciatore. Il fuoriclasse della Fiorentina, infatti, ha aiutato la madre del suo amico, il rapper Kofs, permettendole di rimpatriare. Ribery ha infatti fornito un aereo privato alla signora, in modo che potesse tornare a Marsiglia da Algeri. Dopo i 500mila euro donati per la lotta al coronavirus, dunque, un altro gesto davvero immenso da parte di Franck Ribery, che è stato ringraziato sui social dallo stesso Kofs: “Le persone umili e generose sono spesso le più discrete. Non è mia abitudine, ma voglio ringraziare mio fratello, il mio sangue, per aver organizzato il rimpatrio di mia madre che amo così tanto da Algeri a Marsiglia fornendole un aereo privato. Volevo farlo pubblicamente in modo da conoscere l’uomo d’oro dietro il grande calciatore”.