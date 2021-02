L’ennesimo problema di formazione per Prandelli: Bonaventura e Castrovilli insieme sono troppo per questa Fiorentina?

Tra i giocatori più in forma nella Fiorentina in questo momento c’è sicuramente Jack Bonaventura. L’ex Milan, insieme a Castrovilli, viene utilizzato nella formazione tipo per comporre il centrocampo a tre con Amrabat. Tuttavia il campo ha fornito importanti indicazioni nelle ultime partite: Bonaventura e Castrovilli insieme sono “troppo” per questa Fiorentina.

Entrambi più propensi ad attaccare che a fare da frangiflutti, la loro presenza simultanea lascia di fatto il terzo di centrocampo in balia di tutte le ripartenze avversarie. E se Amrabat è abile nel difendersi, lo stesso non si può dire di altri giocatori come Pulgar e Borja Valero che se lasciati da soli possono andare in difficoltà.

Rinunciare a Castrovilli e Bonaventura non è facile, ma forse è necessario. Qualunque sia il modulo, la Fiorentina ha bisogno che insieme ad Amrabat o chi per lui ci sia un altro giocatore di maggiore contenimento. Magari proprio Pulgar potrebbe essere reintegrato insieme al marocchino, con solo uno tra Bonaventura e Castrovilli al loro fianco.

Vedremo se Prandelli si accorgerà di questo problema, che contro squadre di minore caratura potrebbe passare inosservato ma rischia di rivelarsi nocivo quando di fronte ci sono valori più importanti.