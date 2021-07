L’ennesimo ritiro senza certezze di Montiel: ora la Fiorentina deve davvero prendere una decisione

Ogni nuova stagione porta con sé delle novità, ma anche qualche vecchia abitudine. Tra queste c’è sicuramente il discorso relativo a Tofòl Montiel, eterna promessa della Fiorentina che sembra non riuscire proprio ad esplodere. E non per colpa sua, sia chiaro, visto che il ragazzo ha risposto alla grande ogni volta che è stato chiamato in causa.

Eppure gli episodi sembrano proprio non sorridere a Montiel, neanche quando il suo momento sembrava davvero poter arrivare (dopo il gol decisivo in Coppa Italia contro l’Udinese, ad esempio). Il tentativo di prestito in Portogallo non ha portato frutto, e allora ecco che il classe 2000 si ritrova per l’ennesima volta a svolgere il ritiro di Moena senza certezze sul suo futuro.

Il tempo nel frattempo passa, Montiel ha 21 anni che non sono certamente tanti ma nemmeno così pochi da potersi permettere di attendere ancora. La Fiorentina deve prendere una decisione su di lui, che sia dargli spazio durante la stagione o mandarlo in prestito a farsi le ossa.

In ogni caso, comunque, dovrà trattarsi di una mossa decisa e ragionata. Sarebbe inutile tenere Montiel in rosa per poi farlo giocare solo pochi minuti durante la stagione, così come avrebbe poco senso prestarlo a una squadra che non gli permetta di mettersi in mostra. Montiel ha dimostrato di avere classe, talento e colpi decisivi, di meritarsi almeno un’occasione vera. Quanto costerebbe, in fondo, provare a dargliela? Sicuramente meno rispetto a non farlo, rischiando poi di mangiarsi le mani in futuro.