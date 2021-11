L’entourage di Torreira e la Fiorentina al lavoro. Si tratta per uno sconto sul riscatto pattuito con l’Arsenal

Nella giornata di ieri di abbiamo raccontato dell’incontro tra la Fiorentina e Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Lucas Torreira. Il meeting è stato molto positivo, organizzato nell’ottica di portare avanti una vera e propria strategia per gestire al meglio il futuro del centrocampista, su cui la società di Commisso vanta un diritto di ricatto nei confronti dell’Arsenal.

L’entourage di Torreira e il club viola sono infatti a lavoro per trattare il riscatto del regista uruguagio. L’intenzione è quella di avanzare una richiesta di uno sconto che i viola presenteranno ai londinesi per concludere l’affare. 15 milioni di euro è la cifra pattuita in estate nel momento in cui è stato chiuso il prestito dell’ex Sampdoria.

Nel frattempo il giocatore è rientrato questa mattina dagli impegni con la Nazionale e oggi pomeriggio sarà regolarmente in campo con i compagni per preparare la gara di sabato contro il Milan.