Lenvain: “Saelemaekers? Pioli lo teneva d’occhio già quando allenava la Fiorentina”

Personal coach di Alexis Saelemaekers da una decina d’anni, Jean François Lenvain ha svelato a Europa Calcio anche un retroscena di mercato relativo al periodo del Pioli viola: “Il trasferimento a Milano è stato fantastico, per lui è incredibile giocare in una realtà come quella rossonera, unica nel calcio mondiale. E’ perfettamente cosciente e orgoglioso di questo, lavora sempre al massimo per meritare la fiducia del Milan e del tecnico Pioli, che lo osservava già quando allenava la Fiorentina. Per Alexis, che vuole crescere e migliorare sempre di più, sono molto importanti i consigli dell’allenatore”.

