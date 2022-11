Lenzoni: “La Fiorentina mi ha scoperto quando giocavo a Pisa. Che bello battere l’Empoli l’anno scorso. Vi dico chi è il mio idolo”

Samuele Lenzoni, centrale classe 2008 in forza alla Fiorentina, si è raccontato alla pagina Tunnel dello Stadio su Instagram:

“Ho iniziato a giocare nel Cascina, la squadra del mio paese, a 5 anni. Un anno dopo sono passato al Pontedera, dove sono rimasto per sei anni; poi ho fatto un anno al Pisa e da lì la Fiorentina mi ha chiamato. Uno dei momenti più belli è stato l’anno scorso quando abbiamo vinto per 3-2 in casa contro l’Empoli. Il momento più duro, invece, è stato quando ho dovuto stare fermo un anno a causa di un infortunio”.

Sui riferimenti tra i più grandi: “Il mio idolo è Van Dijk“.