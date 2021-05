Leonardo Fabbri torna a stupire: il suo 20.77 gli vale il secondo posto in Coppa Europa

Arrivano ottime notizie dalla prima giornata di sabato 29 maggio del campionato europeo per nazioni di atletica o Coppa Europa di Chorzow, in Polonia. Il pesista di Bagno a Ripoli, e grande tifoso della Fiorentina, Leonardo Fabbri questo pomeriggio ha stupito tutti. Dopo aver vissuto sulla sua pelle gli effetti del covid, il fiorentino si sblocca e e trova una gara sui livelli pre-Covid. Per lui prima 20,26 e poi un eccellente 20,77 che vale il secondo posto dietro al polacco Haratyk (21,34). Dopo l’oro ai giochi del Mediterraneo Under 23 del 2018 e l’argento agli europei del 2019, il classe 1997 torna a vincere una medaglia nel getto del peso.

