Leonardo giù le mani dai nostri gioielli. Anche il PSG mostra interesse per Chiesa e Castrovilli

Come riporta le10sport.com, anche Leonardo, d.s del Paris Saint-Germain, avrebbe messo gli occhi su due talenti della Fiorentina, ovviamente parliamo di Chiesa e Castrovilli. Leonardo ha già seguito il primo la scorsa estate e adesso sarebbe interessato anche al secondo. Vorrebbe uccidere due piccioni con una fava, reclutandoli entrambi per il suo Parigi Saint-Germain. Questo è quanto riporta la testata francese, ma oltre a questo si legge anche della consapevolezza che questi due giocatori siano difficilmente raggiungibili. Riportate infatti anche le parole di Joe Barone: “La Fiorentina non dovrebbe essere un trampolino di lancio, ma un obiettivo per i calciatori. Castrovilli e Chiesa sono giovani, italiani, nella squadra nazionale e sono stati conquistati dall’entusiasmo di Rocco (Commisso, il capo della Fiorentina, ndr). Siamo felici che si sentano bene qui a Firenze “.