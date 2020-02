L’EPISODIO CHE HA FATTO SBOTTARE COMMISSO. LA LISTA FATTA DALLA FIORENTINA COMINCIA AD ESSERE CORPOSA. E PENSARE CHE CI SONO ANCHE LE TELECAMERE…

Il rigore fischiato dall’arbitro Pasqua per un intervento di Ceccherini, in anticipo su Bentancur, che ha tagliato le gambe alla Fiorentina nella sfida contro la Juventus, è stato un episodio che ha mandato su tutte le furie il presidente viola Rocco Commisso. Il numero uno gigliato, come avete potuto leggere ampiamente, è letteralmente sbottato, perdendo il suo personale aplomb, diventando improvvisamente serissimo (lui che è sorridente di natura).

Diciamo che è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso quella a cui abbiamo assistito allo Stadium. Ma la Fiorentina ha una lista che comincia ad essere corposa di lamentele per alcuni arbitraggi e alcune decisioni che hanno lasciato l’amaro in bocca. Giusto per restare in tempi recenti, si parta da un rigore non dato contro il Napoli sul risultato di 0-0 per fallo di mano netto di Allan. Lo stesso centrocampista e Demme sono stati graziati non ricevendo una seconda ammonizione e la conseguente espulsione.

Contro l’Atalanta in Coppa Italia a Pezzella non è stato risparmiato nulla (la prima ammonizione è davvero opinabile), mentre Caldara è stato a sua volta graziato. Scampato il pericolo Gasperini ha poi deciso di sostituirlo per evitare guai peggiori.

Contro il Genoa, Behrami ha commesso un numero di falli impressionanti, salvo poi essere ammonito solo nel finale, praticamente a partita finita. Contro l’Atalanta si è ripetuta la stessa scena e puntualmente Behrami è stato, giustamente, espulso. Sempre contro i rossoblu non assegnato un rigore per una trattenuta netta ai danni di Milenkovic nel finale di gara. In questo episodio l’arbitro Orsato non ha visto niente e non è stato nemmeno richiamato dal Var che pure ha visto e rivisto replay dell’azione.

Contro l’Inter, in Coppa Italia, a salvarsi la pellaccia è stato Godin, un altro che ha picchiato come un fabbro dall’inizio alla fine.

Il tutto fino a giungere a quello che è successo a Torino. Solo che stavolta Commisso non è rimasto in silenzio attaccando, tra l’altro, quella che una volta era anche la sua squadra del cuore. Sono riusciti a far arrabbiare anche un ex juventino, pensate un po’ a che livelli possono arrivare.