Leris: “Contro l’Inter non abbiamo mai mollato. Testa subito alla partita contro la Fiorentina”

Il centrocampista della Sampdoria Mehdi Leris ha commentato la sconfitta incassata ieri sera contro l’Inter menzionando la prossima partita di campionato che i blucerchiati, con soltanto 6 punti in classifica, giocheranno contro la Fiorentina: “Avevamo preparato bene la partita contro l’Inter. Non abbiamo mai mollato e questa cosa ci deve aiutare. Teniamo gli aspetti buoni e lavoriamo per migliorare quelli negativi”.

Poi prosegue: “Adesso guardiamo avanti perché domenica prossima c’è la Fiorentina. Prendiamo una partita per volta e continuiamo così”.