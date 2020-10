L’eroe di Crotone si fa condizionare dalle proteste. Ma almeno vede bene l’intervento di Dragowski su Lasagna

Fiorentina-Udinese, gara valida per la quinta giornata della Serie A è stata diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma, quello che è stato soprannominato sul web come l’eroe di Crotone per tutte le decisione prese durante il match tra i calabresi e la Juventus. A coadiuvarlo gli assistenti Preti e Mastrodonato, in sala VAR Mariani.

Fiorentina che, come al solito verrebbe da dire, parte in attacco. Al 15′ però episodio in area viola con Dragowski che manca la presa aerea e poi rimedia su Lasagna, il quale cade toccato dal portiere polacco; fortunatamente l’estremo difensore prima smanaccia la palla, bravo Fourneau a lasciar correre. Al 41′ prima ammonizione della gara per Arslan falloso su Amrabat.

Si passa alla ripresa, al 54′ episodio curioso con Fourneau ed il primo assistente Preti che fermano un’azione di attacco dell’Udinese per fuorigioco. Gli ospiti protestano ed hanno ragione perché il passaggio lo effettua Bonaventura. Al 63′ il direttore di gara romano fischia fallo per la Fiorentina a seguito di un intervento su Castrovilli da parte di Pussetto, le proteste veementi dei friulani fanno invertire la punizione ed addirittura ammonire il numero 10 viola. Pussetto che subito dopo prende il giallo al minuto 66 per gioco falloso. Al 78′ Samir placca letteralmente Martínez Quarta sulla fascia destra, Fourneau fa bene a concedere il vantaggio ma poi si dimentica di sanzionare il terzino bianconero. La gara si chiude con l’ammonizione a Becao che trattiene Kouame.

Alti e bassi per l’arbitro ed i suoi collaboratori: spesso Fourneau mostra poca fermezza e facilità di essere condizionato dalle proteste, é lampante che manca ancora di esperienza e di personalità.