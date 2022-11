L’eroica vittoria della Tunisia contro la Francia si rivela inutile: agli ottavi ci va una sorprendente Australia

Semplicemente incredibile, quanto accaduto in questo pomeriggio di Mondiali, dove è stato deciso il destino del girone D. La Francia, già certa del passaggio del turno, si rilassa e ‘macchia’ il proprio percorso con una sconfitta inaspettata: vince la Tunisia per 1-0, con gol di Wahbi Khazri intorno all’ora di gioco e rete di Griezmann annullata al 100° minuto. I transalpini si godono comunque il primo posto nel girone, mentre la vittoria è amarissima per i tunisini.

Agli ottavi di finale, infatti, va clamorosamente l’Australia. Basta un altro 1-0, arrivato grazie alla rete di Mathew Leckie, per compiere l’impresa contro una morbidissima Danimarca, che risulta essere una delle delusioni della competizione. Per loro è addirittura ultimo posto, con un solo punto conquistato.