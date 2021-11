“L’errore da non fare è vendere Vlahovic a gennaio, Italiano ha bisogno di lui per inseguire l’Europa. Ci vorrà una magia per rimpiazzarlo”

Protagonista del giorno, indubbiamente, è Dusan Vlahovic. Del centravanti della Fiorentina se ne parla anche nell’edizione di Firenze de La Repubblica, dove troviamo un fondo a firma Giuseppe Calabrese.

“L’errore da non fare è venderlo subito – scrive il giornalista – liquidare il problema con una super plusvalenza milionaria pensando di poterlo sostituire. Non è così. O, almeno, non è così a gennaio, quando le occasioni, quelle vere, sono poche e se hai l’acqua alla gola tutto costa di più. No, Vlahovic deve rimanere fino a giugno (e magari Commisso può fare un altro tentativo), dare

una mano alla Fiorentina a inseguire l’Europa, e poi farà ciò che vuole. Italiano ha bisogno di lui”.

A rafforzare il concetto aggiunge: “Dusan è l’unico che ha senso del gol, è il terminale di tutto il gioco viola. È un giocatore fondamentale. Insostituibile. Ci vorrà una magia per rimpiazzarlo”.