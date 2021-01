L’esame finale per la Fiorentina: vincere per scacciare la paura e cambiare prospettiva

Dopo la crescita vista contro il Crotone, quello di stasera ha tutta l’aria di essere un esame finale per la Fiorentina di Prandelli. Il Torino si trova in piena lotta retrocessione e si tiene aggrappato a qualsiasi cosa per cercare di rialzarsi e continuare a lottare per la salvezza. Dice questo la storia dei granata, che non va affatto sottovalutata dal tecnico viola e i suoi giocatori. Cairo ha esonerato Giampaolo e chiamato Nicola, uno che nella sua carriera è abituato a compiere delle imprese.

Nonostante questo, la Fiorentina ha la possibilità di continuare sulla falsariga di quanto visto contro i calabresi, ad eccezione di quei minuti finali che hanno rimesso in gioco la squadra di Stroppa. Vincere contro il Torino significherebbe portarsi a dieci punti dalla zona retrocessione e scacciare la paura, aprendo così una pagina nuova per il prosieguo della stagione. A riportarlo è la Repubblica.