L’esito dell’incontro tra la Fiorentina e la delegazione dei rappresentanti della stampa

Nella mattinata odierna è andata in scena un incontro tra il settore comunicazione della Fiorentina e una delegazione dei rappresentanti delle associazioni stampa. Presenti Sandro Bennucci, presidente dell’asso-stampa toscana, e Franco Morabito, presidente dell’USSI, ente che rappresenta i giornalisti toscani.

Ecco il comunicato pubblicato dal club viola:

“La Fiorentina, rappresentata dal Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne, Alessandro Ferrari, e dall’ufficio stampa composto da Luca Di Francesco e Arturo Mastronardi, ha incontrato il Presidente dell’Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il Presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi-USSI, Franco Morabito. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sull’attuale situazione dei rapporti tra la Fiorentina e la stampa toscana e nazionale. Il Club ha voluto sottolineare la grande professionalità dei tanti giornalisti che con costanza, e in un contesto di grandi difficoltà legate alla situazione Covid e alle problematiche dell’editoria in generale, lavorano ogni giorno con impegno e dedizione per informare i tifosi viola e, più in generale, tutti gli appassionati di calcio. Ast e Ussi si sono soffermate sull’analisi delle parole pronunciate nei giorni scorsi dal presidente Rocco Commisso, riguardanti i giornalisti.

Il senso delle frasi è stato chiarito da entrambe le parti, con reciproca soddisfazione e nel rispetto della professionalità e delle esigenze di tutti. La Fiorentina ha contestualmente sottoposto a Associazione Stampa e Ussi alcune oggettive criticità emerse negli ultimi giorni, per esempio episodi spiacevoli riguardanti violazione del diritto alla privacy e alla proprietà privata che hanno visto coinvolti, loro malgrado, il Club e i suoi tesserati e ha voluto ribadire come non solo per la società, ma anche per i tifosi e per la stampa stessa, sia importante, nel rispetto del contraddittorio, del diritto di cronaca e della libertà di opinione, che la critica non trascenda, come purtroppo accaduto, in casi limitati ma non per questo meno gravi, in affermazioni false o diffamatorie. Il meeting è stato infine l’occasione per iniziare a pianificare, in un prossimo futuro, incontri e confronti con le varie realtà giornalistiche locali e, su invito dell’Associazione Stampa Toscana e dell’Ussi, sviluppare una collaborazione anche nell’organizzazione di corsi di formazione sul tema del giornalismo sportivo e dei rapporti fra cronisti e club“.