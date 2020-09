L’esordio col Bologna, la Juventus prima di Natale: Ecco il calendario della Primavera di Alberto Aquilani

Da pochi minuti è stato delineato ufficialmente con i calendari quello che sarà il percorso ufficiale della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. L’esordio dei giovani gigliati sarà tra le mura amiche contro il Bologna, che concluderanno il proprio torneo fuori casa contro il Sassuolo. Da segnalare il big match contro la Juventus il 19 dicembre, così come il match contro la Roma in casa (gara da ex per Aquilani) il 5 ottobre alla terza giornata. Ecco il calendario completo per i viola:

🗓️ | PRIMAVERA 1 2020/21 Ecco il nostro calendario con tutte le date e le partite del campionato Primavera viola!

