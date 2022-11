L’esordio (e la speranza) di Zurkowski? Un Mondiale per ritrovare la felicità

Nonostante lo scarsissimo minutaggio concesso da mister Italiano, Szymon Zurkowski è partito ugualmente per Qatar 2022. Il centrocampista della Fiorentina rappresenterà la Polonia alla kermesse in Medioriente, nella seconda nazionale con più “italiani” presenti in rosa. Questo pomeriggio, alle 17:00, la squadra di Michniewicz troverà il Messico per quello che si delinea già come lo spareggio per il secondo posto del girone che vede l’Argentina favorita.

Nell’ultima amichevole contro il Cile, Zurkowski aveva giocato tutti i 90′, all’interno di un undici che verosimilmente non sarà quello dell’esordio. La mezzala polacca, però, potrebbe trovare spazio a gara in corso, forte di un ambiente che, a detta sua, gli ha fatto ritrovare il sorriso. Qualche giorno fa, difatti, Szymon aveva pubblicato una stories su Instagram in cui affermava (tra l’altro, in italiano) che il suo “sorriso” era “tornato“. Allusione alla tristezza degli ultimi mesi di panchina trascorsi a Firenze oppure semplicemente gioia per il primo Mondiale della carriera?

Come spesso accade, solo il campo potrà dirlo. La competizione internazionale potrebbe aprire spiragli nuovi per un giocatore che è passato dall’essere una delle rivelazioni dello scorso campionato all’ultima delle scelte del centrocampo di Italiano. Trovare minuti, e magari anche prestazioni, nel torneo più importante sarebbe naturalmente un’ottima vetrina, anche (e soprattutto) in ottica mercato. La Fiorentina non ha mai nascosto la volontà di cedere nuovamente il ragazzo, anche a titolo definitivo. Il promesso sposo dell’Empoli, mancato soltanto per il “no” rifilato al club gigliato alla richiesta di Parisi, non è detto che non continui in Serie A nella seconda parte di stagione. Squadre di metà classifica, come il Bologna di Motta, sono sulle sue tracce.

Zurko, allora, aspetta e spera. Di esordire in un Mondiale e di ritrovare quel sorriso che si è già riacceso da quando ha indossato la tuta biancorossa. La sua apparizione potrebbe arrivare già questo pomeriggio, in uno scontro subito cruciale per le sorti del girone C, che la Polonia della mezzala viola spera di poter strappare dalle grinfie dei messicani.