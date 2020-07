L’esordio prima e il clamoroso avvicendamento poi: Kouame va verso la doppietta

A ragione l’unica persona che dopo Fiorentina-Cagliari poteva sorridere è sicuramente Christian Kouame. Per lui c’è stato finalmente il ritorno in campo dopo tanti mesi passati a fare il semplice spettatore, causa grave infortunio ad un ginocchio. L’ex Genoa ha giocato qualche minuto, sufficiente però per far vedere che di voglia ne ha tanta e che può essere anche pericoloso in fase offensiva.

L’esordio prima, il clamoroso avvicendamento poi. Sì perché potrebbe essere proprio l’ivoriano a mettere fuori quel Federico Chiesa che invece sta vivendo un periodo di involuzione. La sua prestazione contro il Cagliari è stata fortemente negativa e Iachini lo ha sostituito all’intervallo. I tempi sono maturi per farlo riaccomodare nuovamente in panchina, così come accaduto nella trasferta di Parma.