L’Espanyol ha scelto un altro portiere ma ancora non è detta l’ultima parola. Intanto un club italiano fa capolino per Dragowski

L’arrivo di Lacomte nella porta dell’Espanyol ha ridotto le possibilità di Bartlomej Dragowski al club spagnolo, anche se non è escluso che il ds Domingo Catoira scelga un altro portiere. L’agente del portiere polacco, Mariusz Kuleska ha affermato che la Fiorentina ha rifiutato l’ultima offerta del club catalano, che era di tre milioni di euro più uno di bonus.

Così, le pretese della Fiorentina avrebbero inizialmente ritirato dall’interesse l’Espanyol, che ha finito per scommettere su Lacomte. In ogni caso, il fatto che gli altri due portieri dell’Espanyol, Joan García e Ángel Fortuño , siano giovani e necessitino di minuti, non esclude l’arrivo di un nuovo estremo difensore. Inoltre, nei giorni scorsi, si è palesata anche la curiosità dello Spezia sull’ormai ex obiettivo prioritario del club di Barcellona.