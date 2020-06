L’esperienza giusta per la difesa della Fiorentina?

Negli ultimi giorni il nome di Jan Vertonghen è stato accostato più volte alla Fiorentina. Classe 1987, il roccioso difensore belga è in scadenza di contratto con il Tottenham e la sua avventura con gli Spurs è da considerarsi agli sgoccioli. Si tratta di un profilo esperto, che ha alle spalle diverse annate ad altissimo livello. Titolare nella cavalcata del club londinese in Champions League della passata stagione, culminata nella sconfitta del Wanda Metropolitano contro il Liverpool, ma anche punto fisso del Belgio che nel 2018 si fermò in semifinale ai Mondiali.

Insomma, un calciatore che nella sua carriera ha calcato palcoscenici davvero prestigiosi e che potrebbe portare in riva all’Arno tutto il suo bagaglio d’esperienza per aiutare la Fiorentina a crescere. Inoltre, il suo piede forte è il mancino e questo gioca a suo favore perché la Viola è alla ricerca di un centrale di questo tipo e che sia anche bravo nella fase di impostazione. Proprio come Vertonghen, che potrebbe affiancare chi tra Pezzella e Milenkovic non sarà ceduto.