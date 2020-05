L’esperto di tattica: “Castrovilli mi ricorda un Antonio Conte giovane. Iachini è un allenatore sottostimato, ma il tecnico della Fiorentina…”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, a Radio Bruno ha parlato anche di alcune situazioni relative alla Fiorentina: “Ribery? Può trovare spazio in un modulo anche più tradizionale: in un 3-5-2 può fare la seconda punta mentre Chiesa dovrebbe fare o l’esterno oppure una mezz’ala offensiva. Castrovilli come Borja Valero? Lo spagnolo nei suoi anni in viola mi faceva impazzire per la sua intelligenza tattica ma era un giocatore molto più orizzontale di Castrovilli, che è più verticale: il barese ha la sua intelligenza nell’aggredire l’aria di rigore. Castrovilli mi ricorda un Antonio Conte giovane, oppure il primo Marchisio. Iachini è un allenatore sottostimato ma ha sempre lasciato il segno”.

