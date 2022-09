L’esterno danese che ha fatto impazzire la difesa della Lazio: la Fiorentina presenta la sua offerta

Gustav Isaksen è stato tra i protagonisti della goleada del Midtjylland contro la Lazio in Europa League. Due rigori conquistati, di cui uno ribattuto in rete dopo la parata di Provedel. Tecnica e qualità che non sono passate inosservate alla Fiorentina, che secondo Gianluca Di Marzio è fortemente interessata al giocatore.

Al punto di presentare un’offerta concreta molto alta, forse anche superiore ai 15 milioni che il Midtjylland – parole del presidente Graversen – ha rifiutato da un club di Premier League. Su Isaksen c’è forte anche l’interesse del Milan, pertanto si prospetta una bella sfida di mercato. Il giocatore, nel frattempo, non si è nascosto sui propri gusti: “Amo l’Italia, mi piacciono il clima e la cucina – ha dichiarato – E poi la Serie A mi sembra proprio il campionato adatto a me. Se potessi scegliere, non avrei dubbi”.