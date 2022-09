“L’età media degli stadi italiani è un problema: solo quelli di proprietà possono portare dei ricavi utili per il mercato”

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato nel corso di un evento a Milano della situazione degli stadi nel nostro Paese. In particolate ha paragonato la competitività delle squadre italiane a livello europeo con le relative infrastrutture, un tema ricorrente anche alla Fiorentina di Commisso. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“E’ difficile fare un confronto con la Francia, che ha beneficiato degli Europei 2016. L’Italia vuole candidarsi per l’edizione 2032, si sta organizzando. L’età media degli stadi rappresenta un problema, c’è bisogno di un intervento. Senza infrastrutture sarà difficile i per club italiani tornare a competere ad alti livelli internazionali. Uno stadio di proprietà permette di avere ulteriori ricavi, che potrebbero essere utilizzati per nuovi innesti sul mercato”.