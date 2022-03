L’Europa può spingere il mercato della Fiorentina: Ecco la strada per arrivare a Luis Alberto

L’assenza dalle coppe europee per la Fiorentina persiste dalla stagione 2016-17. Un ritorno in Europa faciliterebbe molte cose in sede di mercato per i dirigenti viola.

Sul Corriere Fiorentino, in questo senso, leggiamo che prima di tutto questo fattore potrebbe convincere Nikola Milenkovic a rimanere, malgrado le continue proposte dall’Inghilterra.

Ma avrebbe un’influenza anche sui giocatori in entrata come il difensore argentino Senesi, in forza al Feyenoord, il terzino portoghese del Manchester United Dalot o lo spagnolo della Lazio Luis Alberto.