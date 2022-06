L’Europa si avvicina ma i colpi ancora non si sono fatti sentire. Che sia proprio Jovic il primo?

Il ritiro si avvicina e la Fiorentina deve ancora battere il primo colpo sul mercato. Tra le “Euro-impegnate”, come le definisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, la squadra viola è l’italiana che scenderà per prima in campo. Il 18 agosto ci sarà l’andata del playoff di Conference League, appena pochi giorni dopo la prima di campionato.

A seguito del rinnovo di Italiano, il mister si aspetta un rinforzo per la porta, ma sia la richiesta della Fiorentina per Dragowski (8 milioni) che quella dell’Atalanta per Gollini (tra i 15 e i 18) sono molto elevate. Anche per il post Torreira la strada è apparsa in salita dopo il naufragio di Grillitsch, anche se Mandragora potrebbe chiudersi a breve. L’unica “certezza” del momento gioca in attacco: il 4 luglio potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Luka Jovic in viola.