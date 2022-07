L’Europa torna al Franchi, come risponderanno i tifosi? L’attesa crescente e un sorteggio che potrebbe fare la differenza

Il ritorno in Europa della Fiorentina è senz’altro un evento importante e attesissimo dai tifosi. Respirare l’aria di una competizione internazionale, seppur si tratti di Conference League, è un qualcosa che a Firenze non succede più da tanto tempo, troppo oseremmo dire. Ecco allora che i preliminari del 18 e 25 agosto diventano tappa fondamentale, per non compromettere tutto ciò che di buono è stato fatto nella scorsa stagione.

La Fiorentina dovrà vincere il doppio confronto per accedere ai gironi, e per farlo avrà bisogno anche del supporto dei suoi tifosi. A questo proposito, come risponderà il Franchi al ritorno in Europa della squadra viola? Molto dipenderà dal sorteggio, e ci riferiamo non tanto all’avversario quanto alla questione andata/ritorno.

E’ vero che tra le due gare corre solo una settimana, ma sappiamo bene che in periodo estivo giocare il 18 oppure il 25 agosto fa una gran bella differenza. Anche se è facile immaginare che molti tornerebbero appositamente per la partita, probabilmente sarebbe più difficile riempire il Franchi in caso di andata a Firenze. Oltretutto giocare il ritorno in casa sarebbe auspicabile a prescindere, perché la Fiorentina potrebbe affrontare la partita decisiva con la spinta del proprio pubblico.

Attendiamo con ansia dunque il sorteggio del 2 agosto, per scoprire avversario e calendario della Fiorentina nei preliminari di Conference League. Intanto Firenze freme e si prepara a tornare allo stadio, disposta anche a rinunciare a un giorno di vacanza pur di rivedere la squadra giocare per l’Europa. Nella speranza che, magari dentro a un Franchi pieno e caloroso, i ragazzi di Italiano possano intraprendere un percorso importante.