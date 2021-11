L’Europa, un obiettivo e non più un tabù. Adesso, c’è da tornare al successo in trasferta

Vincere ancora, dopo la «seratona» coi rossoneri, per dimostrare di poter davvero inseguire l’Europa. Un obiettivo, ormai, e non tabù. Lo aveva detto Vlahovic e, ieri, l’ha ripetuto Nico Gonzalez.

Come scrive il Corriere Fiorentino, viola infatti, non riescono a vincere due gare di fila da più di due mesi. Da quando, dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma, infilarono tre successi uno via l’altro contro Torino, Atalanta e Genoa. Da quel giorno (era il 18 settembre), a una vittoria è sempre seguita una sconfitta. Colpa di un calendario difficile, certo, ma anche di un brusco calo di rendimento in trasferta visto che, lontano dal Franchi, la Fiorentina non vince dal 26 settembre.