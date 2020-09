Levrero: “Torreira-Fiorentina si farà ad ore, ecco le cifre dell’affare”

Arriva una notizia confortante da parte di un giornalista sudamericano come Alvaro Levrero, ex collaboratore di El Paìs, relativamente a Lucas Torreira e la Fiorentina: “Lucas Torreira alla Fiorentina si concretizzerà ad ore. Andrà in prestito per una stagione per 8 milioni e la clausola di riscatto obbligatorio a 18 milioni, nel giugno del 2021. Il fraybentino (nativo di Fray Bentos ndr) non è nei piani di Arteta e vuole fortemente tornare in Italia”.

LUCAS TORREIRA a @acffiorentina se concretaría en horas. Iría en préstamo por una temporada por €8millones y cláusula de obligatoriedad de compra en €18millones en junio de 2021. El fraybentino no está en los planes de #Arteta y además desea fervientemente volver a #Italia. — Alvaro Levrero (@AlvaroLevrero) September 1, 2020