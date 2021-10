L’ex capitano della Fiorentina segna e porta momentaneamente il Betis in cima alla Liga con il Real Madrid

Dopo quattro stagioni in riva all’Arno, la scorsa estate German Pezzella è tornato al Betis, nella Siviglia che già aveva vissuto in passato. Per l’ex capitano della Fiorentina e la sua squadra ottimo avvio di stagione, visto che il Betis ieri ha vinto 4 a 1 contro il Valencia. Protagonista anche il difensore argentino che ha siglato la rete del 3 a 1 per gli andalusi. Betis che si gode così momentaneamente la vetta della classifica in ottima compagnia. Sono 21 i punti conquistati si qui al pari di Real Madrid, Real Sociedad e i rivali del Siviglia, ma con una partita in più disputata da Pezzella e compagni rispetto alle altre squadre.